06.05.2017 13:40:31

Binlerce genç sağanak yağmur altında Kolpa Grubu'nu dinledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenliklerinde gençler yağan sağanak yağmura aldırış etmeden Kolpa Grubu ile coştu.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenliklerinde gençler yağan sağanak yağmura aldırış etmeden Kolpa Grubu ile coştu.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde sağanak yağmur yağmasına rağmen binlerce kişi Kolpa Grubu'nun dinlemek konser alanına toplandı. Konser alanını saatler öncesinden doldurmaya başlayan öğrenciler, Kolpa Grubu'nu ön sıralardan dinlemek için adeta birbirleriyle yarışırken, konserin başlamasıyla sağanak şekilde yağan yağmurun azizliğine uğradılar. Yağan yağmura aldırış etmeyen binlerce kişi gönüllerince eğlendiler. Sahne performansıyla konser alanını dolduran öğrenci ve Bileciklileri doyasıya eğlendiren Kolpa Grubu izleyicilerinden tam not aldı.Konser sonunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Kolpa Grubu Solisti Barış Yurtçu'ya çiçek ve üzerinde üniversitenin logosu bulunan bir tabak hediye etti.