27.02.2017 19:56:19

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Genç ilçesinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 13 kilo 468 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alından 5 şüpheliden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



