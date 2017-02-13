13.02.2017 10:45:21

Bingöl'de terör operasyonu: 17 gözaltı

Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.