08.05.2017 00:13:46

Bingöl'de sokağa çıkma yasağı

Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 19 köy ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki 19 köy ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 8 Mayıs gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşın yasağa uymasının can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.