24.02.2017 13:28:39

Bingöl'de 'Şehit Halisdemir'e Mektup' yarışması

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu tarafından düzenlenen, 'Ömer Halisdemir'e Mektup' yarışmasında birinci olan Elif Ceren Öz'ü makamında kabul ederek tebrik etti.

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Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu tarafından düzenlenen, "Ömer Halisdemir'e Mektup" yarışmasında birinci olan Elif Ceren Öz'ü makamında kabul ederek tebrik etti.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir için 81 ildeki ortaokullar arası düzenlenen mektup yarışmasında birinci olan TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokul Öğrencisi Elif Ceren Öz, Annesi Sibel Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokul Müdürü İsmail Hakkı Önal, Vali Köşger'i makamında ziyaret etti.Burada konuşan Vali Köşger, mektubun çok duygulandırıcı olduğunu ve o duyguyu 81 milyonun yaşadığını belirterek, "Öncelikle kızımızı, onu yetiştiren anne ve babasını tebrik ediyorum. Kızımız Ömer Halis Demir'e çok güzel bir mektup yazmış. Ülkemizin son dönemde yaşadığı badirelerden atlatılmasında çok kritik görev yapan, çok önemli bir kahramanlık gösteren ve milletin bekası için canını feda eden Ömer Halis Demir şehidimize yönelik bir mektup yazılmış olması çok duygulandırıcı bir şey. O duyguyu bütün millet, 81 milyon yaşadı. O duygulara tercüman olmuş, o duyguları çok güzel değerlendirmiş. Ben bu milletin kültüründen süzülüp gelen bütün şeyleri Elif Ceren'in mektubunda gördüm. Ortaokul son sınıfta olan bir öğrencinin yazabileceği, düşünebileceği çok çok üstünde bir mektup yazmış. Buda Elif Ceren'in gelecekte kabiliyetinin yüksek olduğunu ve başarılı olacağını gösteriyor. Elif Ceren'in bu başarısını Bingöl'deki ve ülkedeki tüm çocuklara örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.Köşger, Öz'ü yazdığı mektuptan dolayı kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi. Öz'de yarışmada birinci seçilen mektubun bir bölümünü okudu.