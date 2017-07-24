24.07.2017 16:17:42

Bingöl’de PKK sığınağı ele geçirildi

Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lıların kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.

Bingöl 2'inci Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı timler, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Kıldiş-92" operasyonu gerçekleştirdi.

5 ODALI SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ

Kiğı ilçesi İlbey köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda timler, terör örgütü PKK militanlarının kullandığı tespit edilen 5 odalı sığınağı ele geçirdi.

Muhtelif yaşam malzemelerinin çıktığı sığınak, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 odalı sığınak ele geçirildiğini bildirildi. Ayrıca açıklamada güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.