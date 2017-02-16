16.02.2017 14:24:43

Bingöl'de okul servisleri GPS sistemiyle takip edilecek

Bingöl'de Vali Yardımcısı Cevat Gün başkanlığında gerçekleştirilen öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısında, öğrenci taşıma servislerine GPS takılması kararlaştırıldı.

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Bingöl'de Vali Yardımcısı Cevat Gün başkanlığında gerçekleştirilen öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısında, öğrenci taşıma servislerine GPS takılması kararlaştırıldı.2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle, okul çağındaki çocukların servis araçlarında huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla Vali Yardımcısı Cevat Gün başkanlığında öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Karayolları 84. Şube Şefliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci servislerine GPS sistemi katılması kararlaştırıldı.Toplantıda, alınan kararlar şöyle sıralandı:"Çocukların taşınmaya başlandığı okul ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelere duyurmak amacıyla SMS veya Whatsapp mesajları gönderilecek. Okul yönetimlerinin öğrenci taşımacılığı yapacak servis araçları ve şoförlerini servis taşımacılığına yeterli olup olmadığını inceleyecek. Araç sigorta ve muayeneleri titizlikle takip edilecek. Çocukların emniyet kemeri kullanımı sağlanacak. Araçlara taşıma sınırı üzerinde öğrenci alınıp alınmadığı takip edilecek. Çocuklara trafik bilinci aşılanması ve trafikteki doğru davranışların yaşam biçimi olmasının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle taşımalı eğitim kapsamında, uzak mesafelerden il-ilçe merkezlerindeki okullara öğrenci taşıyan araçlar yağış, gizli buzlanma ve benzeri riskli hava ve yol koşullarında araçlarını güvenle sürebilmelerini sağlamak amacıyla, kış lastiği başta olmak üzere araçların teknik donanımı, kurallara ve şartlara uygunluğu yönünden denetlenecek. Öğrenci taşıma servislerine GPS takılacak."