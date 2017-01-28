28.01.2017 20:33:27

Bingöl'de huzur uygulaması

Bingöl Emniyet Müdürlüğü 338 polisin katılımıyla huzur uygulaması yaptı. 10 sabit nokta ve umuma açık 3 ayrı güzergahta yapılan uygulamada, genel arama, GBT kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü 338 polisin katılımıyla huzur uygulaması yaptı. 10 sabit nokta ve umuma açık 3 ayrı güzergahta yapılan uygulamada, genel arama, GBT kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda ülke genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında kent merkezinde 338 polisin katılımıyla huzur uygulaması yaptı. Huzur uygulamasına katılan Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 338 polis memurunun katılımıyla 10 sabit nokta, 3 ayrı güzergah ve umuma açık yerlerde uygulama yaptıklarını söyledi. Akay, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla 81 ilimizde yapılan 'Türkiye huzur uygulaması' kapsamında ilimizde de 10 sabit noktada, 3 ayrı güzergahta umuma açık yerlerde toplamda 338 personelle şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapıyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, asayiş ve huzur temin etmek açısından uygulamalarımız devam edecek. Şuanda olumsuz hava şartlarına rağmen arkadaşlarımız fedakarca çalışmaya devam ediyorlar" dedi.Araç kontrollerinin yanı sıra umuma açık yerleri gezen ekipler, kimlik kontrolü, genel arama ve GBT kontrolü yaptı.