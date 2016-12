31.12.2016 11:24:23

Bingöl'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi sınırlarında bulunan Kapılı bölgesinin, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi sınırlarında bulunan Kapılı bölgesinin, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.Bingöl Valiliği, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, bu nedenle bazı alanların geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kapılı bölgesi 31 Aralık 2016-14 Ocak 2017 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır" denildi.(Yılmaz Atar/İHA)