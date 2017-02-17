17.02.2017 11:51:50

Bingöl'de 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' anlatılacak

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcımız Sayın Av. Yusuf Coşkun ve milletvekili Enver Fehmioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek il danışma meclisi toplantısında yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı seçiminin anlatılacağını söyledi.

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AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcımız Sayın Av. Yusuf Coşkun ve milletvekili Enver Fehmioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek il danışma meclisi toplantısında yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı seçiminin anlatılacağını söyledi.Yılmaz, yaptığı açıklamada, il danışma toplantısının 49'uncusunu düzenleyeceklerini belirterek, "19 Şubat 2017 Pazar günü Saat 10.00'da Belediye Kültür Merkezinde Genel Başkan Yardımcımız Milletvekilimiz Dr. Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcımız Yusuf Coşkun ve 6.Bölge Koordinatörümüz Sayın Saadettin Aydın'ın katılımı ile il danışma meclisi toplantımızı icra edeceğiz. Bingöl de 49'uncusunu düzenleyeceğimiz İl danışma meclisi toplantılarımız AK parti teşkilatlarının İl'de yapılan en geniş kapsamlı toplantılarıdır. Pazar günü yapacağımız toplantımızda her zamanki gibi 1'inci gündemimiz Bingöl il ve ilçelerimizde yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi vermek ve teşkilatlarımız ile istişarede bulunmak olacak. Bu ay icra edeceğimiz toplantımızın en önemli maddelerinden biri de Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Ülkemizi atağa geçireceğine inandığımız yeni anayasa hakkında teşkilatlarımıza sunumlar yapacağımız toplantımızı, genel istişareler ile sonuçlandıracağız" dedi.