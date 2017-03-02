02.03.2017 15:03:52

Bingöl'de Astsubay, uyuşturucu ile yakalandı

Bingöl'de polis, bir Astsubayı 2 kilo 140 gram toz esrarla yakaladı.

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Bingöl'de polis, bir Astsubayı 2 kilo 140 gram toz esrarla yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesi'nden Genç ilçesine gelen Astsubay A.A'nın kullandığı 12 plakalı otomobili durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramada, sürücü koltuğuna zulalanmış satışa hazır 2 kilo 140 gram toz esrar ele geçirdi.Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.