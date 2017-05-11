11.05.2017 16:38:01

Bingöl'de araç sayısında artış

Bingöl'de 2017 Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 242 artarak 16 bin 113' e ulaştı.

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Bingöl'de 2017 Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 242 artarak 16 bin 113' e ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğü, motorlu kara taşıtları Mart ayı verilerini paylaştı.Buna göre, Bingöl'de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 242 artarak 16 bin 113' e ulaştı. Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 74, minibüs sayısı 15, otobüs sayısı 4, kamyonet sayısı 53, kamyon sayısı 30, motosiklet sayısı 1, özel amaçlı taşıtların sayısı 59, traktör sayısı 6 adet arttı.Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,64 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,52, minibüste yüzde 6,48, otobüste yüzde 3,91, kamyonette yüzde 5,18, kamyonda yüzde 3,84, motosiklette yüzde 3,13, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,45, traktörde yüzde 6,13 olarak gerçekleşti.Trafiğe kayıtlı toplam 16 bin 113 taşıt içinde 2017 Mart ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 16 bin 113 taşıtın, 2017 Mart ayı sonu itibariyle 6 bin 932'sini otomobil, Bin 298'ini minibüs, 239'unu otobüs, 4 bin 631'ini kamyonet, bin 55'ini kamyon, 560'ını motosiklet, 256'sını özel amaçlı taşıtlar, bin 142'sini ise traktör oluşturdu.