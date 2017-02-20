20.02.2017 19:52:13
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce daha önce gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bingöl'de 10 kişi tutuklandı
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce daha önce gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.