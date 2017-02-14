14.02.2017 16:49:16

Binden fazla Türk vatandaşı Japonya'dan sığınma istedi

Japonya'ya 2016 yılında sığınma başvurusu yapanlar arasından binden fazla Türk vatandaşı da var.

Reuters haber ajansının aktardığı verilere göre Japonya'ya 2016 yılında sığınma başvurusu yapanlar arasında 1.143 Türkiye vatandaşı da bulunuyor.



Japonya'ya kabul edilen göçmen sayısı 44'tü ve hiç artmadı.



BAŞVURU SAYISINDA YÜZDE 44 ARTIŞ



Başvuru yapanların sayısı yüzde 44'lük bir artışla 10 bin 901'e ulaştı.



Endonezya'dan başvuru yapan 1.829; Nepal'den 1.451; Vietnam'dan ise 1.072 kişi bulunuyor.



GÖÇMENLERİ KORUMAK DEĞİL, GÖÇ KONTROLÜ



Japonya Mülteciler Derneği başkanı Eri Ishikawa, Japonya'nın çok sıkı bir mülteci politikası olduğunun altını çizerek, "Japonya, göçmenlerin korunması yerine göç kontrolüne öncelik veriyor" diyor.



İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILIYORLAR



Araştırmalara göre, ülkedeki sığınmacıların, genellikle inşaat işlerinde çalıştırıldığını ortaya koyuyor.



"GÖÇMENLERDEN DAHA ÖNEMLİ MESELELER"



Geçtiğimiz hafta "vize yasağı" tartışmaları henüz sıcaklığını korurken ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin bu ziyareti, Japonya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 70'i tarafından tasvip edildi. Abe, mülteci sorununa ilişkin 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "Göçmenleri kabul etmeden önce yapmamız gereken çok şey var. Önce ülkemizdeki kadınların çalışma yaşamına daha aktif katılımını ve doğum oranını artırmamız gerekiyor" demişti.

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