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Binali Yıldırım: Yenikapı ruhuna layık olamayanlar...
15.07.2017 14:02:13

Binali Yıldırım: Yenikapı ruhuna layık olamayanlar...

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki 15 Temmuz oturumunda konuşma yaptı. Yıldırım, konuşmasında CHP sıralarına gönderme yaparak 'Yenikapı ruhuna layık olamayanlar, onlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir' dedi.

TBMM'de 15 Temmuz oturumu yapılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor...

Başbakan Binali Yıldırım, oturumda söz alan ilk Genel Başkan oldu ve şunları söyledi:

"Aziz milletim hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Türkiye'nin en karanlık gecesini aydınlık sabaha dönüştüreli tam bir yıl oldu. Eğer burada bir araya gelebiliyorsak bunu 250 kahraman şehidimize, kahraman gazilerimize ve büyük Türk milletine borçluyuz. 15 Temmuz bu milletin, düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eli ile silahları erittiği gündür. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milyonlar, milletine, bayrağına sahip çıkmak üzere 2. kurtuluş mücadelesini başlattı. Destanların en güzelini yazdık. İstiklalin muhakkak ki bir bedeli var. Bu bedeli bir değil, binlerce kez ödedik. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan. Bu günler Türkiye'nin tarihinin utanç vesikasıdır.

"15 TEMMUZ GECESİ DESTANLARIN EN GÜZELİ YAZILDI"

15 Temmuz gecesi destanların en güzeli yazıldı. Bir geceye 10 senelik bir mücadeleyi sığdırıp bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya haykırdı. Gazi bir millete gazi bir Meclis yakışır. O gece milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı hep beraber ülkemize sahip çıktı. Ölümüne milli irade nöbeti tuttu, bombaların altında Meclis'i terk etmedi. Milletim de egemenliğini düşmanlara bırakmayıp o gece Meclis'ine ölümüne sahip çıktı. 15 Temmuz'un her yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalıdır.

"SİZ KALLEŞ OLDUKÇA, BİZ DAHA ÇOK KARDEŞ OLACAĞIZ"

1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler, 2016'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini mi sandı. O halde siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Siz kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. 15'lilerin torunları, 15 Temmuz'da dedelerine ne kadar da layık oldular.

"ONLAR ANCAK KONTROLLÜ RUHLARLA BİR ARADA OLABİLİR"

"Türk ordusu bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin ordusudur. Türkiye her inançtan, her kültürden oluşan bir millettir. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar, 15 Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna layık olamayanlar, onlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir."

 


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