Binali Yıldırım: O duvar bir gün yıkılır...

TİMETURK | HABER MERKEZİ
Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
"Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım, büyümeden çözmemiz lazım."
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