28.01.2017 20:28:23

Binali Yıldırım: O duvar bir gün yıkılır...

Başbakan Binali Yıldırım Trump'ın Meksika sınırına yapmak istediği 'duvar' hakkında açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım, büyümeden çözmemiz lazım."



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