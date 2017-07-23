23.07.2017 13:37:04

Binali Yıldırım: İsrail bu yanlıştan dönmeli

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'i Mescid-i Aksa ihlallerine ilişkin uyardı.



"Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz.

Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz."



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