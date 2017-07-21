21.07.2017 15:04:01

Binali Yıldırım'dan Mescid-i Aksa açıklaması!

Yıldırım 'İsrail'e bizim önerimiz bu uygulama yanlıştır. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar'a kapatmak ya da yasaklamak hiçbir çözüm sağlamaz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yıldırım, Aksa'da yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Bu konuda hafta başında bir terör olayı olarak nitelendirilen bir olay yaşandı. İsrail ilişkileri bunun üzerine güvenliği arttırdı. Bu hafta sınırlı olarak açacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanımız İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü, bu konuda Müslümanların hassasiyetini anlattı. İsrail tarafı, 'Biz yasak uygulamaktan yana değiliz ama herhangi bir terör olayına mahal vermemek için tedbirlerimizi arttırdık' dedi. Ama camiye gelen herkesi aramak mümkün değil, başka tedbirler bulunmalı. İsrail'e bizim önerimiz bu uygulama yanlıştır. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar'a kapatmak ya da yasaklamak hiçbir çözüm sağlamaz."