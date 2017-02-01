01.02.2017 12:23:42

Bin yıldır kullandığınız sabunları hayatınızdan çıkarmayın

Uşak'ta yaklaşık 15 yıldır baharat ve şifalı bitkiler satan Aziz Karahan şampuan yerine kullanabilecek doğal sabunlar hakkında bilgiler verdi. Doğal sabunların çok iyi birer temizleyici olduğuna dikkat çeken Karahan bin yıldır hayatımızda olan bu sabunların kullanılmaya devam edilmesini istedi.

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Uşak'ta yaklaşık 15 yıldır baharat ve şifalı bitkiler satan Aziz Karahan şampuan yerine kullanabilecek doğal sabunlar hakkında bilgiler verdi. Doğal sabunların çok iyi birer temizleyici olduğuna dikkat çeken Karahan bin yıldır hayatımızda olan bu sabunların kullanılmaya devam edilmesini istedi.Sabunun bin yıldan fazla zamandır kültürümüzde yer aldığını hatırlatan Karahan; " Sabunlar uzun zamandır hayatımızdadır, geçmişten günümüze unutulmayan bir gelenektir. Bu aynı zamanda sürdürülmelidir. Şundan dolayı; Sabun doğal bir temizleyicidir, içinde katkı maddesi yoktur, tamamen bitkisel doğal yağlardan yapılmaktadır. İşte defne sabunu defne yağından, ardıç katran sabunu ardıç katranından, Bıttım sabunu çitlembikten melengiç yağından, saf zeytinyağı sabunun zeytinyağından, kükürt sabununu kükürtten yapılmaktadır." dedi.Sabunların her birinin kendi arasında kullanım alanları olduğu bilgisini veren Karahan; " Özellikle cilt hastalıklarında ardıç katran sabununu şiddetle tavsiye ederiz. Özellikle ellerinden ayaklarında egzama olan kişiler, sedef rahatsızlığı olan kişiler, ciltte kaşıntısı olan kişiler kesinlikle ardıç katran sabunu kullanmalıdırlar. Bu kişiler kesinlikle sıvı sabun kullanmamalıdırlar. Evde hanımlar eğer ellerinde egzama varsa ellerini bulaşık deterjanına değirmemelidirler. Sıvı sabunu kullanmamalıdırlar, kimyasal olduğu için, kullandığı sürece egzama ve sedef yaraları artmaktadır. Ardıç katran sabunu hastalıkların tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılabilir, hatta muhakkak kullanılmalıdır. Diğer sabunlardan defne sabunu, saf zeytinyağı sabunu, bıttım sabunu, keçi sütü sabunu gibi tamamen doğal sabunlar hem cilt temizliğinde kullanılmalıdır , banyolarda kullanılmalıdır, şiddetli saç dökülmesi olan kişiler defne sabunun kullanabilirler, bıttım sabunu kullanabilirler, saf zeytinyağı sabunu kullanabilirler, ısırgan sabununu kullanabilirler. Karanfil sabunu banyo sabunun olarak kullanılmasını tavsiye ediyorum, hoş bir kokusu vardır." şeklinde konuştu."DOĞAL SABUNLAR VUCÜTTAKİ GÖZENEKLERİ DAHA İYİ TEMİZLER"Ciltteki gözenekleri en iyi temizleyen aracın doğal sabun olduğunu vurgulayan Karahan şampuan yerine neden sabuh tercih edilmeli sorusuna şu cevabı verdi; "Temizlik ürünüdür hem doğaldır. Şampuanlar vücudumuzu temizlemezler, vücudumuzdaki, cildimizdeki kiri temizlemezler, özellikle cilt gözeneklerindeki kiri temizleyemezler ama bunu sabunlar yapabilir. Küçük bir kese yardımıyla sabunlar bu gözenekleri çok iyi bir şekilde temizleyebilir. Şampuanlar akışkan olurlar, kirin yüzeyinden akar giderler ama doğal sabunlar öyle değildir çok iyi birer temizleyicidirler bundan dolayı da tercih edilmedi diye düşünüyorum."