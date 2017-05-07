07.05.2017 12:30:08

Bin testi ile kebap rekor denemesine olumsuz hava engeli

Yozgat Belediyesi ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliğinde 1. Ulusal Yemek Festivali kapsamında yapılması planlanan bin testi ile kebap pişirme rekoru denemesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Yozgat Belediyesi ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliğinde 1. Ulusal Yemek Festivali kapsamında yapılması planlanan bin testi ile kebap pişirme rekoru denemesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Yozgat Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Ulusal Yemek Festivali'nde testi kebabı rekor denemesi için belediye ekipleri tarafından Lise Caddesi trafiğe kapatılarak, bin testi kebabının pişirilmesi için caddeye 600 metre uzunluğunda ocak kuruldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen rekor denemesinin ardından kurulan ocaklar belediye görevlileri tarafından kaldırılarak, cadde trafiğe açıldı.1. Ulusal Yemek Festivali kapsamı içerisinde düzenlenmesi planlanan bin testi kebabı pişirme rekor denemesini ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Dün meteorolojiden aldığımız bilgiler dahilinde programı yapamayacağımız kanaatine vardık. Rekor denemesini daha sonra yapmak üzere erteledik. 600 metre bir ocak kurmuştuk. İnşallah ocağı tekrardan kuracağız ve ileri bir tarihte bu rekor denemesini yapacağız" dedi.Festival için Yozgat'a gelen şef İhsan Kaya ise,"Yozgat'ta 1. Ulusal Yemek Festivali kapsamında testi kebabı şenliğimiz vardı. Ama bunu hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Nasip olursa ileri bir tarihte daha görkemli bir şekilde rekor denemesini halkımıza sunacağız" şeklinde konuştu.Günlerdir rekor denemesini beklediklerini ifade eden Seyit Koşar da,"Rekor kıracaktık, Yozgat adını duyuracaktık ertelenmeseydi" diye konuştu.