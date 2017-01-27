28.01.2017 00:26:12

Bin polisin yaptığı uygulamada 45 şahıs yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bin polisin katılımıyla şehir genelinde yaptığı uygulamada aranan 45 şahıs yakalandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bin polisin katılımıyla şehir genelinde yaptığı uygulamada aranan 45 şahıs yakalandı.Bursa Osmangazi İlçesi'nde 4, Yıldırım İlçesi'nde 5, Nilüfer İlçesi'nde 3 noktada bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, araması bulunan 45 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 3 bin 186 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet pompalı tüfek, 2 çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra çeşitli silahlarda kullanılan mermiler ele geçirildi. Ayrıca 496 aracın sorgusu gerçekleştirilirken, 45 araç hakkında da 9 bin 944 lira cezai işlem uygulandı.