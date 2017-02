19.02.2017 10:09:17

Bin öğrenci TEOG ve şehitler için dua etti

Üsküdar'da her hafta bir camide gençlerle buluşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu sabah Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde bin öğrenci ile biraraya gelerek TEOG ve şehitler için dua etti.Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Babamla Huzurda Her Pazar" programı bu hafta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 30'dan fazla hizmet biriminden bin öğrenci katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde sabah namazı kılan öğrenciler, namazın ardından Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ve 15 Temmuz demokrasi şehitleri ile terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçleri için dua etti.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'daki gençlerle her pazar sabah namazında buluştuklarını, bu hafta ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde TEOG'a girecek öğrencilerle buluşma fırsatı bulduklarını söyledi. Başkan Türkmen, "Üsküdar'daki genç yavrularımızla beraber pazar sabahları Üsküdarımızın camilerinde sabah namazlarında buluşuruz. 'Babamla Huzurda' adını verdiğimiz bu programla özellikle bu hafta TEOG sınavlarına hazırlanan bin öğrencimizle beraber Marmara İlahiyat Camii'nde buluşma fırsatı bulduk. Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl. Onlar için hem dua ettik. Onlar liseye giriş sınavına hazırlanıyor. Hem de bu sabah başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bu ülke için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için bir duada buluşalım istedik. Allah birlik dirlik düzen yolunda canını feda eden şehitlerimize rahmet eylesin. Genç yavrularımıza da Allah zihin açıklığı versin, önemli sınavlara girecekler" dedi.Program sonunda etkinliğe katılanlara Başkan Türkmen çorba ve simit ikram etti.