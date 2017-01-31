31.01.2017 22:16:45

Bin Ladin'i öldüren asker kitap yayımlıyor

El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren kişi olduğunu iddia eden ABD'li asker kitap yayımlıyor...

Ajanslarda yer alan habere göre; Pakistan'da düzenlenen operasyonla El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren kişi olduğunu iddia eden ABD'li emekli asker Robert O'Neill, anılarını aktardığı kitabı yakında yayımlıyor.

Scribner gazetesi, O'Neill'in 'The Operator' adlı kitabını 25 Nisan'da yayımlayacağını duyurdu. Kitapta, El Kaide liderinin öldürüldüğü meşhur operasyon dahil, yaklaşık 400 görevden oluşan kariyerinin 'canlı bir dille' anlatacağı ifade edildi.

Usame bin Ladin, 2011'de düzenlenen operasyonla Pakistan'ın Abbotabad kentindeki evinde öldürülmüştü. El Kaide liderinin cesedi, büyük gizlilik içinde denize atılmıştı.

38 yaşındaki O'Neill, 2014'te Ben Ladin'i vuran kişinin kendisi olduğunu duyurmuştu.

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