01.03.2017 13:29:46

Bin kursiyer yeteneklerini keşfetti

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin dört merkezde açtığı kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarında bin kişiye eğitim verildi. Resimden ebruya, diksiyondan web tasarımına, bilgisayarlı muhasebeden piyanoya kadar 15 farklı kurstan ücretsiz yararlanan Adanalılar, sanatın birleştirici gücüyle sosyalleşip, yeteneklerini keşfetti. Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki merkezlerde 3 ay süreli yeni dönem kurslar için başvuruların 5 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin dört merkezde açtığı kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarında bin kişiye eğitim verildi. Resimden ebruya, diksiyondan web tasarımına, bilgisayarlı muhasebeden piyanoya kadar 15 farklı kurstan ücretsiz yararlanan Adanalılar, sanatın birleştirici gücüyle sosyalleşip, yeteneklerini keşfetti. Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki merkezlerde 3 ay süreli yeni dönem kurslar için başvuruların 5 Mart'ta sona ereceği belirtildi.7'den 70'e herkese ücretsiz kursAdana Büyükşehir Belediyesi'nin Beyazevler, Yurt, Reşatbey ve Belediyeevleri mahallelerindeki gençlik ve kültür merkezleri ile okuma salonlarında açtığı kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları büyük ilgi gördü. 3 aylık eğitim döneminde bilgisayar kullanımı, bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarım, web tasarım, keman, piyano, diksiyon, resim, okuma-yazma, ahşap boyala, satranç, minyatür, ebru, aşçılık ve pastacılık kurslarına katılan vatandaşlar, yeteneklerini hayal güçleriyle birleştirip, mesleki eğitim ve gelişimin kapısını araladı. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren 4 merkezdeki kurslara kayıt yaptıran bin kursiyer, 3 aylık eğitimi başarıyla tamamladı.Yeni dönem kurs kayıtları devam ediyorKursiyerlerin tüm eğitim ihtiyaçlarının Adana Büyükşehir Belediyesi'nce karşılandığı kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarında yeni dönem için başvuruların 5 Mart'a kadar devam ettiği, kayıtların telefonla veya şahsen başvuruyla kabul edildiği bildirildi.Hangi merkezde hangi kurs var?Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi: Bilgisayar kullanımı, bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarım, web tasarım, keman, piyano, diksiyon, resim ve okuma-yazma kursu.Cumhuriyet Okuma Salonu: Ahşap boyama, resim, satranç kursu.Beyazevler Okuma Salonu: Minyatür ve ebru sanatı kursu.Reşatbey Gençlik Merkezi: Aşçılık ve pastacılık kursu.