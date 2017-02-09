09.02.2017 16:04:10

Bin 764 öğrenciye 264 bin 600 TL eğitim yardımı yapıldı

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılının 2.dönemi için dezavantajlı grupta yer alan ihtiyaç sahibi bin 764 öğrenciye 264 bin 600 TL eğitim materyali yardımı yapıldı.

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Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılının 2.dönemi için dezavantajlı grupta yer alan ihtiyaç sahibi bin 764 öğrenciye 264 bin 600 TL eğitim materyali yardımı yapıldı.Eğitime verilen desteğin her zaman akılcı, yerinde ve önemli olduğunun altını çizen Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'nin geleceği olan çocuklara ne kadar iyi bir eğitim imkanı sunulursa, ülkenin o denli gelişeceğini ve buna bağlı olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşılacağını söyledi. Vali Yıldırım, "Öğrencilerimizi ve onların yetişmelerine olanak sağlayan eğitimlerini önemsediklerini, öğrencilerimizin en iyi ortamlarda eğitim alarak donanımlı ve başarılı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla SYDV olarak her zaman eğitime verdiğim destek sürecektir" dedi.