09.05.2017 18:51:36

Bin 45 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) bir adli bir de idari olmak üzere iki yeni kararname yayımladı. Yayımlanan kararnamelerle bin 45 adli ve idari yargı üyesi yeni görevlerine atandı.

HSK'nın internet adresinden kararnamelere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Kararname sonrası adlî yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına yönelik tebligat ve müstemir yetki talebine ilişkin bilgilendirmeler daha sonra ilan edilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 12 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Atanma Talep Formu'nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.