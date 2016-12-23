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Bin 400 kilometrelik uyuşturucu sevkıyatını İzmir polisi durdurdu
23.12.2016 12:32:11

Bin 400 kilometrelik uyuşturucu sevkıyatını İzmir polisi durdurdu

Diyarbakır'dan karayolu ile yaklaşık bin 400 kilometre yol kat ederek İzmir'e uyuşturucu getirip piyasaya sürmek isteyen 2 kişi İzmir polisince yakalanırken, aracın yakıt deposunda gizlenen 10 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'dan karayolu ile yaklaşık bin 400 kilometre yol kat ederek İzmir'e uyuşturucu getirip piyasaya sürmek isteyen 2 kişi İzmir polisince yakalanırken, aracın yakıt deposunda gizlenen 10 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; M.S. (29) isimli şahsın Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri İzmir'e getireceği ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına satışını yapacağı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri, İzmir'in giriş ve çıkışlarında gerekli emniyet tedbirleri alırken belirlenen aracın Kemalpaşa ilçesi üzerinden İzmir'e giriş yaptığı tespit etti. Aracı takip eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İzmir'e yaklaşık bin 400 kilometre kat ederek uyuşturucu taşıyan şüpheli aracı durdurup içerisindeki M.S. (29) ile Ş.İ.'yi (38) yakaladı. Araçta narkotik dedektör köpek ile yapılan aramada yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 10 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S. ve Ş.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, gençleri uyuşturucu madde ile zehirleyen, torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonların tüm hızı ile devam ettiği bildirildi.
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