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Bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
29.12.2016 18:21:38

Bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin dikkat çeken çevre yatırımları arasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'nde 2016 yılında bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin dikkat çeken çevre yatırımları arasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'nde 2016 yılında bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'nde çevreyi korumaya yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tesiste 2016 yılında gerçekleştirilen bertaraf işlemleri ile ilgili son rakamları paylaşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, "2 bin metrekarelik açık alan ve 500 metrekarelik kapalı alana sahip tesisimizde yalnızca bu yıl bin 300 ton atık bertaraf edildi. Tıbbi atıklar en tehlikeli atıklar arasında yer almaktadır. Bu yüzden etkili denetimlerimiz ve sterilize işlemlerimiz devam etmektedir. Tıbbi atıklar sterilize edilmeden bertaraf edilirse yeraltı suyu kirliliğine ve hastalıklara sebebiyet verir. Bu tesisimizde bulaşıcı bir hastalık üretme kapasitesine sahip tıbbi atıklar (enfeksiyöz atık), kesici ve delici atıklar ile küçük patolojik (hastalığa ait) atıkları sterilize ediyor ve bertarafını sağlıyoruz. Kimyasal ve radyoaktif atıklar bu tesisimizde kabul edilmiyor. Bu konuda ilgili tesislere yönlendirmeler yapılıyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, tesisimiz atık yönetim sistemi ve tüm diğer yönleriyle Avrupa'nın en modern tesislerinden biridir" dedi.

Çevreyi kendilerine bir emanet olarak gördüklerini de açıklamalarına ekleyen Karamehmetoğlu, "Ekilebilen toprak, tertemiz doğa, solunabilir hava, 1. sınıf içilebilir su, tüm bunlar bizim en önemli hassasiyet alanlarımız. Bu zenginliklerimizi muhafaza etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek nesillere bu mirası en doğal ve zarar görmemiş şekilde ulaştırabilmek en temel misyonumuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun da ifade ettiği gibi, çevreci yatırımlara devam ederek bu yöndeki kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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