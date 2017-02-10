11.02.2017 01:30:47

Bin 200 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması

Şanlıurfa'da vatandaşların huzurunu ve güvenini sağlamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin farklı noktalarda yaptığı asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alınırken, iki ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da vatandaşların huzurunu ve güvenini sağlamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin farklı noktalarda yaptığı asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alınırken, iki ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bin 200 polisin katılımıyla Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde 2 bin 229 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. 230 işyeri denetimi ile 145 aracın sorgulaması yapıldı.Ayrıca 25 iş yerine cezai işlem uygulanırken, haklarında arama kararı bulunan 17 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ile 15 gram esrar maddesi de ele geçirildi.Yaklaşık 5 saat süren uygulamanın tüm Türkiye'de yapıldığı bildirilirken, emniyet müdürlüğünden vatandaşların güveni ve huzuru için çalışmaların devam edileceği öğrenildi.