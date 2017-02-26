26.02.2017 18:11:54
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan xx, Egemen Ercan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Samsun Canik Belediyespor: Miray Şahin Yıldırım 3 x, Tuğba Taşçı 2 x, Hülya Çoklar 2 x, Murph 17 xxx, January 13 xx, Johnson 17 xx, Mirche 8 x
Başantrenör: Erdal Yeğin
MBK Doğuş Hastanesi: Melis Talay 2 x, Rana Derin 13 xx, Snow 11 xx, Malashenko 2 x, Moss 9 x, Brunson 20 xx, Ferda Yıldız 2 x
Başantrenör: Ender Ünlü
1. Periyot: 15-15
Devre: 30-27 (Canik Basket lehine)
3. Periyot: 44-59 (MBK Doğuş Hastanesi lehine)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 62-59 yendi.Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 62-59 yendi.
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan xx, Egemen Ercan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Samsun Canik Belediyespor: Miray Şahin Yıldırım 3 x, Tuğba Taşçı 2 x, Hülya Çoklar 2 x, Murph 17 xxx, January 13 xx, Johnson 17 xx, Mirche 8 x
Başantrenör: Erdal Yeğin
MBK Doğuş Hastanesi: Melis Talay 2 x, Rana Derin 13 xx, Snow 11 xx, Malashenko 2 x, Moss 9 x, Brunson 20 xx, Ferda Yıldız 2 x
Başantrenör: Ender Ünlü
1. Periyot: 15-15
Devre: 30-27 (Canik Basket lehine)
3. Periyot: 44-59 (MBK Doğuş Hastanesi lehine)