25.02.2017 17:46:55
Salon: Menderes
Hakemler: Uğur Özen xx, Polat Parlak xx, Ahmet Tunca Evcil xx
Adana Aski: Asena xx 6, Clark xxx 26, Sujanova xx 7, Bentley xxx 17, Warley xx 10, Tuğçe Murat x 3, Ezgi x, Kübra x
Fenerbahçe: Birsel xx 8, Verameyenka xx 13, Lavender xxx 21, Quigley xxx 23, Stricklen xx 7, Pelin x 2, Esra x 2, Ayşe x, Melisa x, Tuğçe Canıtez x
1. periyot: 24-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-37 (Adana ASKİ lehine)
3. periyot: 58-56 (Fenerbahçe lehine)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Adana ASKİ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 76-69'luk skorla mağlup oldu.Adana ASKİ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 76-69'luk skorla mağlup oldu.
Salon: Menderes
Hakemler: Uğur Özen xx, Polat Parlak xx, Ahmet Tunca Evcil xx
Adana Aski: Asena xx 6, Clark xxx 26, Sujanova xx 7, Bentley xxx 17, Warley xx 10, Tuğçe Murat x 3, Ezgi x, Kübra x
Fenerbahçe: Birsel xx 8, Verameyenka xx 13, Lavender xxx 21, Quigley xxx 23, Stricklen xx 7, Pelin x 2, Esra x 2, Ayşe x, Melisa x, Tuğçe Canıtez x
1. periyot: 24-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-37 (Adana ASKİ lehine)
3. periyot: 58-56 (Fenerbahçe lehine)