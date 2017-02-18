18.02.2017 16:50:52
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Canik Belediye'ye 86-82 mağlup oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Canik Belediye'ye 86-82 mağlup oldu.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Ergin Sarı xxx, Ogün Cılız xxx, Abdullah İlik xxx
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 26 xxxx, Tuğçe İnöntepe 6 xxx, Gardner 20 xxxx, Marina Bas 24 xxx, Grinsven 6 xx
Başantrenör: Harun Poyraz
Canik Belediyespor: Eldebrink 14 xxx, Ayşe Pelin Gürçavdı 4 xx, Tuğba Taşçı 2 xx, Hülya Çoklar 2 xx, Murph 26 xxx, Mircheva 27 xxxx, Babkina 11 xxx
Başatrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 25 - 24 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)
Devre: 45 - 40 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)
3. Periyot: 58 - 61 (Tosyalı Toyo Osmaniye aleyhine)
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