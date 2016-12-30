30.12.2016 18:18:58

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. haftasında Bellona AGÜSpor ile Adana BOTAŞ karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar çekişmeli geçen karşılaşmayı BOTAŞ 70-69 kazanırken Bellona AGÜ'nün 5 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. haftasında Bellona AGÜSpor ile Adana BOTAŞ karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar çekişmeli geçen karşılaşmayı BOTAŞ 70-69 kazanırken Bellona AGÜ'nün 5 maçlık galibiyet serisine de son verdi.Salon: Kadir HasHakemler: Ergin Sarı xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Erhan Gürsel xxBellona AGÜ: Sinem Ataş x 2, Ann Wautes xxx 14, Dila Aşkın xx 9, Ayşegül Günay xxx 10, Jelena Dubljevic xx 6, Chelsea Gray xxx 11, Gizem Sezer x, Tanasha Wrıght xxx 17Başantrenör: Ayhan AvcıBOTAŞ: Celeste Sıms xxxx 32, Fatmanur Karataş x, Dilara Tongar x, Özge Kavurmacıoğlu x 3, Elif Emirtekin xx 4, Petra Kulıchova xx 4 Tilbe Şenyürek xxx 8, Natasha Lacy xxx 17, Luca Ivankovıc xx 2Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu1. Periyot: 16-16Devre: 27-30 (BOTAŞ lehine)3. Periyot: 46-48 (BOTAŞ Lehine)