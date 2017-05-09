09.05.2017 21:10:50

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off

Yakın Doğu Üniversitesi: 73 - Fenerbahçe: 67- Yakın Doğu Üniversitesi, final serisinde durumu 2-0 yaptı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı seride Yakın Doğu Üniversitesi, önemli bir avantaj elde etti. Serinin üçüncü maçı, 12 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Arena'da oynanacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot, Leuchanka ve McBride'la sayılar üreterek ikinci dakikada skoru 7-2'ye getirirken, Quigley ile Birsel'in basketleriyle oyunu dengeleyen sarı-lacivertliler, 3. dakikada farkı 1 sayıya (9-8) indirdi. Ardından McBride'ın 3 sayılık basketleriyle kontrolü ele alan ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-15 önde geçti.

İkinci çeyreğe Vandersloot ve Holingsvorth'un basketleriyle 8-0'lık bir seri yaparak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 13. dakikada 17 sayılık (32-15) farka ulaştı. Pota altını iyi kapatan rakibi karşısında dış atışlara yönelen Fenerbahçe, son bölümde Quigley'nin üst üste gelen 3 sayılık basketleriyle farkı eritmeye başladı. Yakın Doğu Üniversitesi, devreye 7 sayı farkla 42-35 önde girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk yarıda attığı 42 sayıdan 31'i, Vandersloot (16) ve McBride'dan (15) geldi.

Fenerbahçe, ikinci yarıya baskılı başlayan taraf oldu. İyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, ilk 4,5 dakikada rakibine sayı şansı vermedi. Sarı-lacivertli ekip, bu sürede 5 sayı atarak farkı 2'ye (42-40) indirdi. McBride ve Vandersloot'un 3 sayılık basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip karşısında Quigley, Pelin Derya Bilgiç ve Parker'la skor üreten Fenerbahçe, son periyoda girilirken skoru eşitlemeyi başardı: 55-55.

Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğe Quigley ve Pelin Derya Bilgiç'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada skoru 60-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Özellikle McBride ve Vandersloot'un etkili performansıyla kontrolü tekrar ele alan Yakın Doğu Üniversitesi, pota altında Holingsvorth'un da skora katkısıyla son 1 dakikaya 72-65 üstün girdi. Ev sahibi ekip, elindeki skor avantajını iyi kullanarak maçtan 73-67 galip ayrıldı.