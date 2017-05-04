04.05.2017 22:06:22

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off

Galatasaray: 63 - Fenerbahçe: 77- Yarı final serisini 3-0 kazanan Fenerbahçe, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray'ı 77-63 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertli takım, finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben, Traore ve Pınar Gezici'nin basketleriyle ilk periyodu 26-20 üstün geçti.

İkinci periyotta iyi savunma yapan Fenerbahçe, hücumda da Quigley ve Lavender ile sayı bularak, skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 40-37 üstün gitti.

Etkili mücadelesini müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Fenerbahçe, uzun oyuncuları Parker, Lavender ve Gruda ile sayı üretti ve son periyoda 58-50 önde girdi.

Son çeyrekte Galatasaray, Işıl Alben ve Vitola'nın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Quigley ve Tuğçe Canıtez ile sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe, müsabakadan 77-63 galip ayrıldı ve seriyi 3-0 kazandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ABD'li oyuncu Moriah Elise Jefferson, kadroda yer almasına rağmen maçta forma giymedi.





- Galatasaray'a karşı 18 maçta 17 galibiyet





Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle bu sezon Galatasaray'a karşı farklı branşlarda çıktığı 18 maçın 17'sini kazandı.

Futboldaki 2 maçta da rakibini yenen sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile kadın voleybolunda oynadığı 5, erkek voleybolunda yaptığı 2 müsabakayı da üstün bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, rakibine karşı tek mağlubiyetini kadın basketbolunda yaşadı. Fenerbahçe, bu branşta Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı, birini kaybetti.





- Galatasaraylı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı





Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar maçın sonuna doğru, "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı basketbolcuları ise tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar ile oyuncular uzun süre karşılıklı tezahürat yaptı.