Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off
Galatasaray: 63 - Fenerbahçe: 77- Yarı final serisini 3-0 kazanan Fenerbahçe, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi olduBilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray'ı 77-63 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertli takım, finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben, Traore ve Pınar Gezici'nin basketleriyle ilk periyodu 26-20 üstün geçti.
İkinci periyotta iyi savunma yapan Fenerbahçe, hücumda da Quigley ve Lavender ile sayı bularak, skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 40-37 üstün gitti.
Etkili mücadelesini müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Fenerbahçe, uzun oyuncuları Parker, Lavender ve Gruda ile sayı üretti ve son periyoda 58-50 önde girdi.
Son çeyrekte Galatasaray, Işıl Alben ve Vitola'nın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Quigley ve Tuğçe Canıtez ile sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe, müsabakadan 77-63 galip ayrıldı ve seriyi 3-0 kazandı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ABD'li oyuncu Moriah Elise Jefferson, kadroda yer almasına rağmen maçta forma giymedi.
- Galatasaray'a karşı 18 maçta 17 galibiyet
Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle bu sezon Galatasaray'a karşı farklı branşlarda çıktığı 18 maçın 17'sini kazandı.
Futboldaki 2 maçta da rakibini yenen sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile kadın voleybolunda oynadığı 5, erkek voleybolunda yaptığı 2 müsabakayı da üstün bitirdi.
Sarı-lacivertli takım, rakibine karşı tek mağlubiyetini kadın basketbolunda yaşadı. Fenerbahçe, bu branşta Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı, birini kaybetti.
- Galatasaraylı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı
Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.
Taraftarlar maçın sonuna doğru, "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı basketbolcuları ise tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar ile oyuncular uzun süre karşılıklı tezahürat yaptı.