28.02.2017 22:32:02

'Bilun-Sürgünün Son Tanığı' 19 Mart'ta seyirciyle buluşacak

Çekimleri Yıldız Sarayı, Sirkeci Garı ve Beyrut'ta yapılan belgesel, 3 Mart 1924 sürgününü yaşamış son hanedan üyesinin hayatını merkeze alıyor- Yapımcı ve yönetmen Senyücel:- 'Bilun Hanım Sultan, yaşamı boyunca dik duruşunu sürdürmüş. Lübnan vatandaşı olmaması, Arapça öğrenmemesi, Türkiye'den giderken 5 yaşında olmasına rağmen bugün temiz bir İstanbul Türkçesiyle konuşması da bunlara örnek'

Osmanlı hanedanının sürgününü, 1. Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan üzerinden anlatan "Bilun-Sürgünün Son Tanığı" adlı belgeselin galası yapıldı.

Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Osmanlı Hanedanı mensuplarının yanı sıra birçok davetli katıldı.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Kerime Senyücel, etkinlikte yaptığı konuşmada, belgeseli şu anda hayatta olan ve 3 Mart 1924 sürgününü yaşamış son hanedan üyesi Bilun Alpan'ın biyografisi üzerinden oluşturduğunu söyledi.

Senyücel, Bilun Alpan'ın 1918 doğumlu olduğunu ve yaşamını Beyrut'ta sürdürdüğünü belirterek, "Aslında Bilun Hanım Sultan'ın öyküsü bir hasret ve vatanseverlik öyküsü. Bunu açık açık söylemiyor. Yaşamı boyunca dik duruşunu sürdürmüş. Lübnan vatandaşı olmaması, Arapça öğrenmemesi, Türkiye'den giderken 5 yaşında olmasına rağmen bugün temiz bir İstanbul Türkçesiyle konuşması da bunlara örnek." dedi.

Belgeselin, "Osmanoğlu'nun Sürgünü" adlı yapımın devamı olduğunu dile getiren Senyücel, şunları kaydetti:

"Belgeselde Beyrut'taki diğer Osmanlı hanedan mensupları da yer aldı. 2. Abdülaziz'in soyundan Esma Sultan'ın torunu Alp Osmansoy, bize arşivini ve Beyrut'taki evinin kapısını açtı. Yine 2. Abdülhamid tarafından, Nemika Sultan'ın torunları Emel ve Cemil Adra da çekimlerimizde yer aldı. Sultan 2. Abdülhamid soyundan ve genç olmakla birlikte halen ülkemizde hanedanın en yaşlı üyesi olan Harun Osmanoğlu da Beyrut çekimlerimize katılarak ve fotoğraf arşivini açarak, Ortadoğu'daki sürgün anılarını tazeledi."

- 19 Mart'ta TRT Belgesel'de

Belgeselin danışmanlarından ve belgeselde büyük dedesi Sultan 2. Abdülhamid'in en büyük oğlu Mehmed Selim Efendi'yi canlandıran Orhan Osmanoğlu da Senyücel ile 2004 yılında çalışmaya başladıklarını anlatarak, "9 bölümlük bir eser ortaya çıkardık. Şu anda da yaşayan Bilun Hanım'ın belgeseli ile devam ettik." ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, TRT ile gerçekleşen bu sürgün belgesellerinin, birer tarih belgesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu belgeseller evlerin raflarında değil, aslında bir arşiv olacak. Tarihçilerimiz değerlendirecektir. İnsanlar bu son belgesel ile Bilun Hanın'ın yaşadıklarına, duygularına şahit olacak." diye konuştu.

Etkinlikte, TRT Belgesel Program Müdürü Cüneyt Gündoğdu ve hanedan üyesi Cyntia Alpan da teşekkür konuşması yaptı.

Program kapsamında Bilun Alpan'ın fotoğraflarından oluşan bir sergi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Bilun Alpan'ın yaşam öyküsü üzerinden Beyrut ve Şam'da Osmanlı hanedanının yaşadıklarını anlatan belgesel 54 dakika sürüyor.

Çekimlerinin bir kısmı Yıldız Sarayı ve Sirkeci Garı'nda yapılan belgesel, 19 Mart'ta TRT Belgesel kanalında seyredilebilecek.