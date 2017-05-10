11.05.2017 08:50:49

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanlarından Kayseri OSB Ziyareti

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanları 23. ve 24. Dönem Milletvekili Abdullah Çalışkan, 24. Dönem Milletvekili Mustafa Bilici ve Bakan Danışmanı Erol Baykara Kayseri OSB'yi ziyaret etti.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanları 23. ve 24. Dönem Milletvekili Abdullah Çalışkan, 24. Dönem Milletvekili Mustafa Bilici ve Bakan Danışmanı Erol Baykara Kayseri OSB'yi ziyaret etti.Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, TSE İl Koordinatörü Mahmut Ulaş, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdür ve Yardımcısı ile OSB'de muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından; sanayinin ihtiyaç ve beklentileri, OSB tarafından yürütülen uygulamaya dönük projeler hakkında Bakanlık Danışmanlarına bilgiler sunuldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.Ziyaretçi heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkını ziyaret etti.İç Anadolunun en büyük Türk Bayrağı projelerinden, 70 metre yüksekliğinde ve 600 m2 alana sahip, 15 Temmuz Şehitler Parkı ziyaretti sırasında şehitlerimiz için dua edildi.