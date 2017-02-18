18.02.2017 16:23:00

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı İzmir'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Özlü, Viranşehir'deki terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Özlü, Viranşehir'deki terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.İzmir'de bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kentte ilk durağı Torbalı oldu. Bakan Özlü, Torbalı'da DB Tarımsal Enerji Fabrikası'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Faruk Özlü, yetkililerden fabrika tesis faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Çıkışta fabrikanın üretim alanını gezen Özlü, ardından Torbalı Belediye Başkanı Adnan Görmez'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı Ömer Kaplan da yer aldı.Ziyarette konuşan Bakan Faruk Özlü'de konuşmasına Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı."Projelerde mesafe aldık"İzmir'e referandum süreci boyunca da sık sık geleceğini ve halkın sorunlarını dinleyeceklerini ifade eden Bakan Faruk Özlü, Türkiye ekseninde var olan sorunlara da değindi. Türkiye'nin en önemli sorunlarını ekonomi, güvenlik ve işsizlik olarak sıralayan Özlü, "Ekonomi konusunda hükumetimiz gerekli tedbirleri aldı, bunların uygulamasını bu sene içerisinde göreceğiz. Güvenlik konusu ana konu, operasyonlar yürütülüyor. İşsizlik konusu var Sayın Başkan Torbalı'da işsizliğin az olduğunu söyledi, gerçekten çok mutlu oldum. Torbalı çok güzel bir yer. Bakanlığımızı ilgilendiren konularda Torbalı'ya her türlü katkıyı sağlayacağız" dedi.Bakan Özlü, İzmir ile ilgili açıkladıkları projelerde epey mesafe aldıklarını sözlerine ekledi."Torbalı'da yatırım seferberliği başlattık"Bakan Faruk Özlü'yü ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı'da hayata geçirilen projeleri anlatarak, "Torbalı Belediye olarak bir yatırım seferliği başlattık. Dönemin sonunda belediye olarak en az 100 projeyi bitirip Torbalı'nın önüne çıkmış olacağız" diye konuştu.