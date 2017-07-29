29.07.2017 19:23:32

Bilim adamları ancak farkedebildi

Gezegenimizi teğet geçen bir asteroidi, gökbilimciler ancak 3 gün sonra farkedebildi.

Bilim insanları bir asteroidin gezegenimizin çok yakından geçtiğni üç gün sonra tespit edebildi. Asteroid'in bir kente düşmesi durumunda felaketin kaçınılmaz olacağı belirtidli.

'2017 001' adı verilen asteroid gezegenimizin 123 bin kilometre yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 001'in Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor.

3 GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Ancak bu olayı basının gündemine taşıyan detay gök bilimcilerin 2017 001'in gezegenimizin bu kadar yakınından geçmesini 3 gün sonra fark edebilmeleri oldu.

25 ila 80 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı.