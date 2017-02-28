28.02.2017 17:45:48

Bilgievlerinde sınav heyecanı yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievlerinde sınav heyecanı yaşandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievlerinde sınav heyecanı yaşandı.Kocaeli'ndeki 15 Bilgievinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kazanım Değerlendirme Sınavı'na 5. 6. 7 ve 8. sınıfta eğitim gören toplam 2 bin 250 öğrenci katıldı. Öğrenciler; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce sorularına yanıt verdi. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınavda birinci olan öğrenci için de önemli bir ödül belirledi. Kazanım Değerlendirme Sınavı'nda birinci olan öğrenci 200 TL para ödülü ile ödüllendirilecek.