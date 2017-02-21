21.02.2017 11:20:40

Bilgi yarışmasının galibi Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri'nde yapılan Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri'nde yapılan Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.Bilgievlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı bilgi yarışmasında çocuklar bilgi seviyeleri ve başarılarıyla göz doldurdu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bilgi yarışmasını Ertuğrul Gazi Bilgievi kazandı. Yarışmada ikinci sırayı Hüma Hatun Bilgievi, üçüncülüğü Hayme Ana Bilgievi, dördüncülüğü ise Mehmet Akif Ersoy Bilgievi aldı. Yarışmayı izleyen Başkan Vekili Zekeriya Özak, öğrencilerin yüksek düzeydeki bilgi seviyelerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Bilgi ve Kültür Yarışmasının finali Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmayı Başkan Vekili Zekeriya Özak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ensar Demir, Bilgievi eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri izledi.Bilgi ve Kültür Yarışması'nın final mücadelesine, ocak ayının sonunda yapılan yarı final yarışmasında başarılı olan Ertuğrul Gazi, Hüma Hatun, Hayme Ana ve Mehmet Akif Bilgievleri katıldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada öğrencilere 20 soru soruldu. Ertuğrul Gazi ve Hüma Hatun Bilgievleri 20 sorudan 17'sine, Hayme Ana ve Mehmet Akif Ersoy Bilgievleri ise 14'üne doğru cevap verdi. Yarışmada uzatmalara gidilmesine karar verildi. Uzatmalarda ise yarışı Ertuğrul Gazi Bilgievi öğrencileri kazandı.Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verildi. Öğrenciler sembolik çeklerini Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Bilgievi evi yöneticilerinin elinden aldı. Birinci olan takımın öğrencileri 300, ikinci olan takımın öğrencileri 250 ve üçüncü olan takımın öğrencileri ise 200 TL para ödülü aldı. Ödül törenin ardından konuşan Başkan Vekili Özak ise Bilgievi öğrencilerinin yüksek düzeydeki bilgi seviyelerini görmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.Konuşmasında Bilgievleri'nin kuruluş günlerini anımsatan Başkan Vekili Özak, "2009 yılında Akçakoca Bilgievi ve birkaç öğrenci ve eğitmenle başlayan projemiz şimdi ülke çapında ses getiren bir eğitim ordusu halinde geldi. O gün Bilgievine kayıt olan çocuklar şimdi üniversite öğrencisi" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yönelik çalışmalarının geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğini söyleyen Başkan Vekili Özak, sözlerine Bilgievi öğrencilerini tekrar tebrik ederek son verdi. Yarışma öğrencilerin Başkan Vekili Özak ve eğitmenleriyle çektirdiği fotoğraflarla sona erdi.