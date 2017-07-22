22.07.2017 16:07:42

'Bilge Kral'ı Yurdaer Okur canlandıracak

Aliya İzzetbegoviç’in hayatını konu eden ‘Aliya’ adlı projede başrolü Yurdaer Okur İzzetbegoviç'i canlandıracak.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç'in hayatını konu alanyurdaer okuda rol alacak olan Yurdaer Okur, 14 yıl önce vefat eden ve gençliğinde Müslümanların hakkını savunduğu için beş yıl cezaevinde kalan İzzetbegoviç'i canlandıracak.

Devlet adamı hakkında araştırma yapan ve yazdığı kitapları okuyarak rolüne hazırlanan oyuncu, kadro tamamlandıktan sonra çekimler için Bosna Hersek'e gidecek.

Sancak Medya'nın yüksek bütçe ayırdığı ve minimum altı bölümlük TV filmi olarak ekrana gelecek olan ‘Aliya', TRT1'de seyirciyle buluşacak. Set ekibi ve kadro yaklaşık iki ay boyunca ülkede kalarak, İzzetbegoviç'in yaşadığı yerlerde çekim yapacak.