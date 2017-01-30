30.01.2017 13:09:48

Bilfen sporcusu havalı silahlar Türkiye kupasında şampiyon oldu

Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Özel Diyarbakır Bilfen Okulları bu kez atıcılıkta önemli bir başarıya imza attı.

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Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Özel Diyarbakır Bilfen Okulları bu kez atıcılıkta önemli bir başarıya imza attı.Mersin Erdemli'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakasında Özel Diyarbakır Bilfen Okulları 9. sınıf öğrencisi Esin Akgün, yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Genç sporcunun elde ettiği başarı okulda sevince yol açtı.Karakoç şampiyon sporcuyu kutladıÖzel Diyarbakır Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, başarı nedeniyle sporcu Esin Akgün ve hocalarını kutladı. Karakoç, "Spora ve sporcuya destek vermeyi bu kente karşı görev kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra desteğimiz artarak devam edecektir. Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan öğrencimizi yürekten kutluyoruz" dedi.