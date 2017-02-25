26.02.2017 11:03:25
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım tarafından bir kafede verilen maç yemeğine Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, Yönetim Kurulu üyesi Burak Dedeoğlu ve futbolcular katıldı. Yemeğin sonrasında açıklama yapan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, "Evimizde Vezirhanspor ile karşılaşacağız. Bu haftayı da kayıpsız kapatarak önümüzdeki kalan maçlara konsantre olmak istiyoruz. Güzel ve centilmence bir maç olmasını diliyorum. Bugün bizleri burada ağırlayan kafe sahibi Görgün Çoban'a, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırıma da teşekkür ediyorum" dedi.
Bilecikspor maç günü yemekte buluştu
Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 19'uncu haftasında Vezirhanspor ile karşılaşacak olan Bilecikspor, maç öncesinde yemekte bir araya geldi.Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 19'uncu haftasında Vezirhanspor ile karşılaşacak olan Bilecikspor, maç öncesinde yemekte bir araya geldi.
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım tarafından bir kafede verilen maç yemeğine Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, Yönetim Kurulu üyesi Burak Dedeoğlu ve futbolcular katıldı. Yemeğin sonrasında açıklama yapan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, "Evimizde Vezirhanspor ile karşılaşacağız. Bu haftayı da kayıpsız kapatarak önümüzdeki kalan maçlara konsantre olmak istiyoruz. Güzel ve centilmence bir maç olmasını diliyorum. Bugün bizleri burada ağırlayan kafe sahibi Görgün Çoban'a, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırıma da teşekkür ediyorum" dedi.