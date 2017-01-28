28.01.2017 19:11:44

Bilecikspor ikinci yarının ilk maçında galibiyet serisini sürdürdü

Bilecik 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Bilecikspor, ligin ikinci yarısı ilk maçında 4-0'lık skorla galibiyet serisini bozmadı.

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Bilecik 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Bilecikspor, ligin ikinci yarısı ilk maçında 4-0'lık skorla galibiyet serisini bozmadı.Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 15'nci hafta müsabakasında Bilecikspor Bayırköyspor'u misafir ettiği maçta 4-0 lık sonuçla ligde 13'te 13 yaptı. Maça yeni transferleri ile birlikte yüksek moralle başlayan Bilecikspor maçın 6. dakikasında Mustafa Bingöl ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası rakibine kalesine yaklaştırmayan Bilecikspor ataklarına arasızlık devam etti. Maçın 35. dakikasında yeni transfer Tamgaç Keçe'nin muhteşem golle takıma alıştığını göstererek skoru 2-0'a getirirken, bu skor da ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıda da Bilecikspor güçlenen kadrosuyla gol arayışlarına devam ederken maçın 50. dakikada Fatih Bakır'ın ceza sahasının dışından vurduğu top, defansa çarparak kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. Bu gol sonrası Bilecikspor 3-0 öne geçti. Bu golden sonra iki takımda dengeli bir futbol oynarken maçın 85. dakikasında Okan Ünver ceza sahasının dışından çektiği şuta kaleci bir yapamazken top ağlarla buluşarak durum 4-0 oldu. Bilecikspor bu skorla ligin ikinci yarısında oynadığı ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırarak, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkardı.Öte yandan Bilecikspor'un yeni transferleri Tamgaç Keçe, Muhammed Ali, Şahin Ada'nın takıma adapte oluşları gözlerden kaçmazken Tamgaç Keçe 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.