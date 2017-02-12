12.02.2017 13:40:30

Bilecikspor'a maç sabahı kahvaltı jesti

Bilecik 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Bilecikspor, Akpınar Spor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilecik 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Bilecikspor, Akpınar Spor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi.Bilecik Rotta Cafe'de Fenomen isimli erkek kuaförü sahibi Ercan Çanakçı tarafından verilen maç kahvaltısına Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol ve oyuncular bir araya geldi. Kahvaltı öncesi bir konuşma yapan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Bilecikspor'u sevenler sayesinde 15 hafta her maç öncesi bir kahvaltıda buluştuklarını belirterek, "Bu hafta Ercan Çanakçı kardeşimiz bizleri kahvaltıda bir araya getirdi. Bu hafta Akpınar Spor maçında da galibiyet alarak ligde 15'de 15 yapmak istiyoruz. Bizleri her hafta iyi bir şekilde ağırlayan başta iş yeri sahibi Görün Çoban ve Ercan Çanakçı'ya teşekkür ederim" dedi."Bilecikspor herkesin takımı"Bilecikspor'un Bilecikli olan herkesin takımı olduğunu anlatan Ercan Çanakçı ise, "Bilecikspor 1. Amatör Lig'den BAL çıkmak için tüm imkansızlıklara rağmen ayakta duran bir kurum. Şuna hak ettiği yerde değil. Bu imkansızlıklara rağmen bizler de Bilecikli esnaflar olarak Bilecikspor sahip çıkmamış gerekiyor. Bu hafta da futbolcu arkadaşlarla bir araya geldik. Hoş sohbetler ettik. Bilecikspor'un hakkettiği yerlere gelmesi için tüm halkımız elini taşın altına koyması gerekiyor" diye konuştu.