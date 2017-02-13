13.02.2017 13:58:14

Bilecikli başkanlar EXPO 2016 Antalya'yı gezdiler

Bilecik Belediye Başkanları AK Parti tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısının ardından EXPO 2016 Antalya'yı gezdi.

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Bilecik Belediye Başkanları AK Parti tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısının ardından EXPO 2016 Antalya'yı gezdi.Antalya'da "Kutlu Yürüyüş Yolunda, Şehir Şehir Kalkınma" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna katılmıştı. Belediye Başkanlığı ve yerel yönetimler hakkında istişarelerin ve değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantının ardından EXPO 2016 Antalya'yı gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.Öte yandan başkanlar 16 ay gibi kısa zamanda yapılan EXPO 2016 Antalya için emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.