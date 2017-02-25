26.02.2017 11:06:21

Bilecikli başkanlar Ankara'da

Bilecik'in il ve ilçe belediye başkanları, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasına katıldı.

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Bilecik'in il ve ilçe belediye başkanları, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasına katıldı.Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kampanyaya Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve birçok Bilecikli partili katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan konuşmalarını dinleyen Bilecikli başkanlar, çektikleri hatıra fotoğrafı ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaştı.