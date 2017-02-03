SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bilecik TRT 1 ekranlarında yer alacak
03.02.2017 14:10:30

Bilecik TRT 1 ekranlarında yer alacak

Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'in güzellikleri, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı programda yer almaya devam ediyor.

Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'in güzellikleri, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı programda yer almaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehirde ağırlanan TRT 1 ve Bekir Develi, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemek tariflerini, Anadolu insanının misafirperverliğini ve yöre kültürünü ekrana taşımaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi'nin TRT 1 ekranlarında sunduğu 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı programda bu hafta, Bayırköy beldesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin güzellikleri yer alacak. Program, 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanacak.

Bilecik'i, ilçe, belde ve köylerindeki güzellikleri ile ekrana taşıyacak olan programın daha sonraki bölümlerinde Bilecik'e bağlı Çukurören köyündeki güzellikler yer alacak.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Trump, papazların 'siyasi mesajlar' vermesinin önünü açıyor
Trump, papazların 'siyasi mesajlar' vermesinin önünü açıyor
ABD Başkanı Donald Trump, 'dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu' iddia ederek, papazların kilise vaazları aracılığıyla siyasi liderlere destek vermesini engelleyen kanunu kaldıracağını açıkladı.
03.02.2017 14:38:02
FETÖ’nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ’nün İTÜ yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı
FETÖ’nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
03.02.2017 14:32:35
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen nüfuz edici bomba (NEB)
Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
03.02.2017 14:12:01
Louvre Müzesi önünde askere saldırı
Louvre Müzesi önünde askere saldırı
Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir asker kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtı.
03.02.2017 14:00:19
Sur ve Nusaybin'deki inşaat faaliyetlerine ilişkin açıklama
Sur ve Nusaybin'deki inşaat faaliyetlerine ilişkin açıklama
Yeniden inşa çalışmalarında şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.
03.02.2017 13:46:44
AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi 'göç' zirvesi başladı
AB liderlerinin Malta’daki gayriresmi 'göç' zirvesi başladı
Malta’daki zirvede liderler, düzensiz göç sorunu, ABD ile ilişkiler ve AB’nin geleceğini ele alacak.
03.02.2017 13:45:04
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bu ay görüşebilir
ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bu ay görüşebilir
Rusya Dışişleri'nden 'Lavrov ve Tillerson'ın bu ay bir araya gelmesi mümkün' açıklaması yapıldı.
03.02.2017 13:37:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları