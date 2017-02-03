03.02.2017 14:10:30

Bilecik TRT 1 ekranlarında yer alacak

Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'in güzellikleri, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı programda yer almaya devam ediyor.

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Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'in güzellikleri, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı programda yer almaya devam ediyor.Bilecik Belediyesi tarafından şehirde ağırlanan TRT 1 ve Bekir Develi, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemek tariflerini, Anadolu insanının misafirperverliğini ve yöre kültürünü ekrana taşımaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi'nin TRT 1 ekranlarında sunduğu 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı programda bu hafta, Bayırköy beldesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin güzellikleri yer alacak. Program, 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanacak.Bilecik'i, ilçe, belde ve köylerindeki güzellikleri ile ekrana taşıyacak olan programın daha sonraki bölümlerinde Bilecik'e bağlı Çukurören köyündeki güzellikler yer alacak.