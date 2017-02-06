06.02.2017 17:41:00

Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Tepebaşı mevkiine meydana gelen trafik kazasında, İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na çıkan Hasan Akdağ idaresindeki 33 DLL 36 plakalı motosikletle, Mevlüt Acar idaresindeki 11 EH 436 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Hasan Akdağ çenesinden yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan yaralının sağlık durmu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazay ile ilgili soruşturma başlattı.